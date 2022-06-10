Названо имя нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером «Спартака»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Футбольный клуб «Спартак»

Испанец Гильермо Абаскаль стал новым главным тренером московского «Спартака», сообщается на сайте красно-белых. Длительность контракта и финансовые условия не раскрываются. Специалисту 33 года, до прихода в российский клуб он работал с «Базелем».

Тренер привёл швейцарскую команду к серебряным медалям чемпионата страны. Он является воспитанником академий «Барселоны» и «Севильи», но на взрослом уровне почти не играл. Испанец сосредоточился на тренерской деятельности.

Сначала Абаскаль работал с юношеской командой «Севильи», а затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Специалист работал с командой с декабря прошлого года и привёл её к победе в Кубке России.