Молодой вратарь «Ростова» Попов побывал в гостях у Урганта

https://static.news.ru/photo/0060465a-b52b-11ea-bd33-fa163e074e61_660.jpg Денис Попов Фото: fcrostov/facebook.com

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Денис Попов стал гостем передачи «Вечерний Ургант» и рассказал о том, что изменилось в его жизни после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

В первую очередь, наверное, популярность. До матча в Instagram было 350 подписчиков, сейчас — уже около 40 тысяч. Написали много топовых вратарей премьер-лиги, — признался голкипер.

Попов отметил, что перед матчем ростовчане друг друга поддерживали, хотели показать свой уровень и доказать, что молодые футболисты могут играть против опытных игроков.

Страха не было, было волнение. Не вижу смысла бояться того, чем ты занимаешься, — своего любимого дела, — добавил Попов.

Он поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что для него это много значит.

17-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом Российской премьер-лиги. На 47-й минуте матча Попов отбил пенальти.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.