МИД РФ: Ведётся работа по возвращению болельщика Косова из тюрьмы Франции

https://static.news.ru/photo/39456704-5b19-11eb-8035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о возвращении российского болельщика Михаила Ивкина, который содержался во французской тюрьме.

Защита российских граждан — часть непосредственной работы МИДа. Мы обязаны защищать, было непросто. Был проделан огромный пласт работы. Я была горда нашими коллегами, которые сделали всё, чтобы Михаил не застрял перед Новым годом ещё на месяц, — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».

Также был задержан и Павел Косов. С марта 2018 года они содержались в тюрьмах Марселя по делу о драке во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году.

Что касается Павла Косова, то Захарова подчеркнула, что «работа по возвращению ведётся».

Ранее сообщалось, что получивший тюремный срок за участие в беспорядках во время чемпионата Европы-2016 российский болельщик Михаил Ивкин вернулсяна родину. Тюремный срок получил и Павел Косов, которому дали 10 лет.

Россияне были признаны виновными в нанесении тяжких телесных повреждений британцу Эндрю Бечу в ходе массовой драки. Французская прокуратура требовала 5 и 15 лет тюрьмы в отношении россиян, которые нанесли серьёзные увечья британскому болельщику на чемпионате Европы по футболу — 2016 в Марселе.

В ходе массовых беспорядков, которые произошли 10 июня 2016 года в Марселе во время матча между сборными России и Англии, пострадали 35 человек. УЕФА оштрафовал российскую сборную за «расистское поведение, массовые беспорядки и использование пиротехники».