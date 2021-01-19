Месси дисквалифицирован на два матча

https://static.news.ru/photo/f0b948e8-5a5f-11eb-a8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

33-летний нападающий испанской «Барселоны» пропустит два матча из-за удаления в финальной встрече за Суперкубок Испании.

Аргентинец не сможет участвовать в игре Кубка Испании против «Корнельи» и в матче чемпионата Испании против «Эльче». Встречи пройдут 21 и 24 января.

Комитет по соревнованиям вынес минимальное наказание для Месси. В отмашке аргентинца против игрока «Атлетико» не было выявлено агрессии. Если бы в действиях футболиста усмотрели агрессию, он мог бы пропустить от четырёх до 20 игр, сообщает Marca.

Ранее звезда «Барселоны» пожаловался на проблемы с психикой. Месси заявил, что его супруга посоветовала обратиться к психологу. Футболист подчеркнул, что никогда не ходил к нему на приём, но знает, что это принесёт пользу для повседневной жизни.

Как писал NEWS.ru, кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Месси прекрасно чувствует себя в клубе. Он подчеркнул, что звезда футбола «становится всё более счастливым» и сделает всё, что в его силах, чтобы остаться в «Барселоне».

Летом 2020 года появилась информация, что Месси хочет покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов. Тогда команда проиграла «Баварии» в четвертьфинале турнира со счётом 2:8.