Матч «Ницца» – «Марсель» завершился избиением футболистов фанатами

Матч чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель» был остановлен на 75-й минуте из-за угрозы безопасности игроков. На протяжении всей игры фанаты «Ниццы» закидывали игроков «Марселя» посторонними предметами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Во время розыгрыша углового в полузащитника «Марселя» полетели бутылки и другие предметы, в игрока попала одна из них, и он, не сдержав эмоций, схватил бутылку и швырнул обратно в сторону фанатов хозяев. Болельщики «Ниццы» выбежали на газон и началась потасовка.

Решением судьи матч был приостановлен, а через полтора часа несмотря на то, что команда «Ниццы» вернулась на поле, руководство «Марселя» решило не рисковать безопасностью игроков. В итоге судья завершил встречу. Единственный гол за матч забил игрок «Ниццы» Каспер Дольберг на 49-й минуте.

Позже в СМИ появились фотографии пострадавших футболистов со следами удушья.

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