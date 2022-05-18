Марио Фернандес объявил о приостановке игровой карьеры

Марио Фернандес / Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Защитник ЦСКА Марио Фернандес приостановил игровую карьеру. Футболист улетит в Бразилию после матча последнего тура в Российской премьер-лиге (РПЛ) против «Ростова», который состоится 21 мая. Футболист отметил, что такое решение он принял не из-за ситуации в стране, а потому что хочет побыть с семьёй и считает, что сейчас не способен отдаваться клубу так же, как делал это 10 лет назад. Слова Фернандеса приводит пресс-служба клуба.

В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать всё то, что всегда отдавал на благо ПФК ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провёл в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьёй, — сказал Фернандес.

Также футболист попросил не связывать его отъезд со сложившейся непростой ситуацией в стране и в клубе.

Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды, — добавил он.

Марио перешёл в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио». В составе московского клуба он три раза выигрывал чемпионат России. Бразильский футболист получил российское гражданство в июле 2016 года. В 2017 году он дебютировал за сборную России.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Денис Черышев покинет испанскую «Валенсию» по окончании сезона. Сообщается, что футболист уже провёл прощальный ужин с одноклубниками.