https://static.news.ru/photo/d1a93350-bda3-11e9-95d3-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ловчев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный в прошлом футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что «красно-белые» в матче пятого тура РПЛ с «Ахматом» (3:1) показали уверенную игру.

В этом матче «Спартак» был солиден, свеж и мотивирован. Не помню за последний год столь уверенной игры. Нападение играло настолько хорошо, что даже защита стала выглядеть надёжно. Тут есть очевидная связь. Чем больше команда атакует, тем меньше давления оказывается на оборону, — приводит слова Ловчева «Советский спорт» .

Также он признался, что не лучший футбол продемонстрировал экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков. Ловчев считает, что лучшие годы хавбека уже позади.

Ловчев признался, что не знает, кто выкрикивал в микрофон гадости в адрес арбитра встречи, но голос был очень похож на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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