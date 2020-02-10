Московский футбольный клуб «Локомотив» потратит 18,54 млн рублей на поставку игровой формы, сообщает «РБ-Бизнес».
Техническим спонсором «Локомотива» с 2018 года является американский производитель спортивной одежды и аксессуаров Under Armour, который обеспечивает клуб экипировкой, одеждой и обувью.
Ранее в СМИ писали, что новым партнёром с сезона-2020/2021 станет Аdidas.
Ранее «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти со счётом 5:4 в заключительном матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер», писал NEWS.ru.
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