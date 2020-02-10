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Оргкомитет чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге «раздал» свои футбольные «Оскары», победителем которого стал «фильм» «Чудо в Амстердаме».

Статуэтка досталась полуфинальному матчу Лиги чемпионов, который прошёл 8 мая 2019 года, между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» (2:3). Лучшим режиссёром признан главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп за «фильм» «Мистер Крутой»....