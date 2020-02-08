https://static.news.ru/photo/770bb698-4b60-11ea-9cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclokomotiv/vk.com

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти со счётом 5:4 в заключительном матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер».

Основное время завершилось со счётом 3:3. В составе «Локомотива» мячи забили Мурило (19-я минута), Гжегож Крыховяк (61) и Дмитрий Рыбчинский (74). У «Ростова» отличились Максим Осипенко (42), Павел Мамаев (50) и Роман Ерёменко (71).

По итогам турнира «Локомотив» занял второе место, «Ростов» — третье.

Ранее московский «Спартак» обыграл сербский «Партизан» со счётом 3:2 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». Благодаря этой победе «Спартак» во второй раз стал победителем турнира в Катаре, писал NEWS.ru.