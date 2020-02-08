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Российский нападающий Фёдор Смолов не был готов к тому, что испанская «Сельта» предложит ему контракт, однако он решился на этот шаг.

По его словам, он был в Лондоне с друзьями, когда ему позвонил агент и сообщил радостную новость. Агент позвонил мне, когда мы ужинали с друзьями. Он сказал, что «Сельта» мной...