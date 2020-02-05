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Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что Россия может достойно выступить на Евро-2020.

От нашей сборной неизвестно, что ждать. Но мы рассчитываем на позитив. Конечно, хочется, чтобы Россия сыграла хорошо и достойно, как на чемпионате мира, — цитирует «Политэксперт» слова тренера. По его...