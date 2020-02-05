Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер».
Счёт на 29-й минуте матча открыл полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. Защитник «Спартака» Илья Гапонов сравнял счёт на 49-й минуте встречи.
Победитель встречи определился в результате послематчевых пенальти — 4:2 в пользу «Локомотива».
Ранее «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре. В составе победителей отличился полузащитник Резиуан Мирзов, оформивший дубль, писал NEWS.ru.
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