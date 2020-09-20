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Футбол

«Локомотив» обыграл «Тамбов» и прервал серию из пяти матчей без побед

21:21, 20 сентября 2020 10
Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счётом 1:0.

Нападающий московского клуба Фёдор Смолов забил на 7-й минуте. Ему ассистировал Антон Миранчук.

Команда Марко Николича прервала серию из пяти матчей без побед. Последний раз «железнодорожники» обыгрывали «Краснодар» — это произошло 15 августа.

Москвичи набрали 12 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Тамбов» располагается на 13-м месте (7 очков).

Как ранее писал NEWS.ru, на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана состоялся матч, победителем которого стал московский ЦСКА, обыгравший «Уфу» со счётом 1:0.

Автором единственного гола в ворота хозяев стал полузащитник «армейцев» Кристиян Бистрович.

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