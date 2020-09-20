«Локомотив» обыграл «Тамбов» и прервал серию из пяти матчей без побед

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Дмитрий Гунько больше не будет работать главным тренером подмосковного футбольного клуба «Химки», так как достигнутые при нём результаты команды являются неудовлетворительными. Об этом 20 сентября в разговоре с журналистами сообщил глава Министерства спорта Московской области Роман Терюшков.

Двумя днями ранее «Химки» играли в матче восьмого тура РПЛ на выезде против «Краснодара». Матч закончился с катастрофическим для «гостей» счётом — «красно-чёрные» уступили 2:7. Таким образом, при Гунько за...