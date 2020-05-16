«Локомотив» назвал примерные сроки восстановления Фарфана после COVID-19

https://static.news.ru/photo/21c50206-97ab-11ea-99b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медслужба столичного «Локомотива» прогнозирует, что 35-летний футболист Джефферсон Фарфан, который заразился коронавирусом, восстановится через три-четыре недели.

Врач команды Никита Карлицкий рассказал, что спортсмен почувствовал недомогание три дня назад. У него появился кашель и температура. Фарфану сделали компьютерную томографию, которая показала вирусную пневмонию. Тест на коронавирус оказался положительным. Врачи команды начали активное лечение Фарфана.

Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки, — подчеркнул Карлицкий, сообщает пресс-служба команды.

Фарфан выступает за «железнодорожников» с 2017 года. До этого он играл за ПСВ, «Шальке 04» и «Аль-Джазиру».

Ранее стало известно, что «Локомотив» решил не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Новым наставником команды с 1 июня станет Марко Николич. Об этом сообщили в пресс-службе клуба, писал NEWS.ru.