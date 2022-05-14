«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью, забив шесть мячей

Футболисты «Локомотива» и «Динамо» сыграли вничью в рамках матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Локомотива» голами отметились хорват Тин Едвай, поляк Ян Кухта и нидерландец Гирано Керк. У «Динамо» отличились россияне Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Даниил Фомин.

Таким образом, команды не изменили положения в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» продолжает занимать второе место, а «Локомотив» идёт на шестой позиции.

В заключительном туре «Динамо» сыграет с «Сочи». В этой игре определится бронзовый призёр чемпионата России. Также динамовцам предстоит матч со «Спартаком» в финале Кубка России. «Локомотив» в 30-м туре встретится с «Крыльями Советов».