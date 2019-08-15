Главный тренер футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал себя неудачником после поражения в матче за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от «Ливерпуля» со счётом 2:3.
Мое общее чувство — гордость. Я сейчас ужасный неудачник, но доволен игрой команды, потому что нам действительно не повезло, — приводит слова Лэмпарда
ТАСС.
Кроме того, 41-летний специалист поддержал нападающего Тэмми Абрахама, который не сумел реализовать пенальти.
Я тоже раньше не забивал пенальти, любой может ошибиться. Мне важно видеть уверенность молодого игрока в том, что он способен это преодолеть, — заключил он.
Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА, писал News.ru.