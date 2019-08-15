https://static.news.ru/photo/3c935c44-bf44-11e9-829e-fa163e074e61_660.jpg Фрэнк Лэмпард Фото: firo Sportphoto/Ralf Ibing/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал себя неудачником после поражения в матче за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от «Ливерпуля» со счётом 2:3.

Мое общее чувство — гордость. Я сейчас ужасный неудачник, но доволен игрой команды, потому что нам действительно не повезло, — приводит слова Лэмпарда ТАСС .

Кроме того, 41-летний специалист поддержал нападающего Тэмми Абрахама, который не сумел реализовать пенальти.

Я тоже раньше не забивал пенальти, любой может ошибиться. Мне важно видеть уверенность молодого игрока в том, что он способен это преодолеть, — заключил он.

Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА, писал News.ru.