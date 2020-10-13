Коронавирус не помеха: РПЛ готова бороться с главной болячкой года

Не успели мы отойти от последствий первой волны коронавируса, повлиявшей на мировой спорт, как старые проблемы снова вышли на первый план. В России с невероятной скоростью увеличивается число новых случаев заражения COVID-19, однако, кажется, на этот раз российский спорт (футбол в частности) намерен отделаться малой кровью. Несмотря на запрет властей Ростова-на-Дону на проведение соревнований и массовых мероприятий (постановление вступает в распоряжение 14 октября), футбольный клуб из одноимённого города смог обойти общие правила. Что произошло и как это удалось «Ростову»? В ситуации разбирается NEWS.ru.

На фоне увеличения числа заболевших COVID-19 (по данным на 13 октября, в России зафиксирован очередной рекорд по числу заражённых коронавирусом — 13 868 человек) вводятся различные меры, которые должны уменьшить распространение инфекции. И если на прошлой неделе это были всего лишь штрафные санкции в отношении лиц, нарушающих меры безопасности (тут вы должны вспомнить «Спартак»), то сейчас ситуация усугубилась. Администрация Ростова-на-Дону выпустила заявление, что с 14 октября соревнования и массовые мероприятия на территории города будут запрещены.

Футбольный клуб

Естественно, после появления этого известия у многих болельщиков Российской премьер-лиги (РПЛ) небезосновательно возникла масса вопросов: а как же быть «Ростову», у которого расписан на несколько недель вперёд календарь встреч, а первый домашний матч должен состояться уже 18 октября? Неужели команде Валерия Карпина придётся провести какое-то количество домашних игр в другом городе? В каком? Или РПЛ выделит резервные дни? А не возникнут ли снова трудности с резервными днями? Чтобы внести хоть какую-то ясность, NEWS.ru связался с пресс-службой «Ростова».

В клубе поспешили успокоить, сказав, что на данный момент никакие изменения не планируются. Впоследствии на официальном сайте «Ростова» появился более развёрнутый ответ по заданному вопросу.

Уважаемые болельщики! Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдёт со зрителями при соблюдении всех требований Роспотребнадзора — вход на стадион будет разрешён только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль, на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция. Разрешённая вместимость стадиона «Ростов Арена» составляет 40%, — говорится в заявлении.

Но вместо должного облегчения сообщение «Ростова» внесло ещё большую смуту в ситуацию. Само собой, со спортивной точки зрения это приятное известие, тут вопросов нет. Интересно же другое — как «Ростову» удалось решить вопрос? Матч не просто состоится, а пройдёт со зрителями! Это что получается, футбольному клубу закон не писан?

Футбольный клуб

Очевидно, что маленькая по статусу ростовская команда (да простят нас за эту формулировку болельщики клуба) не могла по щелчку пальца договориться с администрацией города. Подобные вопросы должны решать более авторитетные структуры. И тут, хочешь не хочешь, все взоры сразу устремляются на РПЛ. NEWS.ru пытался связаться с президентом лиги, чтобы понять, как им удалось урегулировать этот вопрос, но ответа, к сожалению, получить не удалось. Впрочем, наш запрос оставила без внимания и администрация Ростова-на-Дону.

Мы, конечно, не последняя инстанция, но раз «Ростову» удаётся обходить стороной общие для всех распоряжения (и это в нынешних непростых реалиях), то есть основания полагать, что между лигой и властными структурами существует определённая договорённость. Но не думайте, мы не собираемся обрушиваться с критикой на РПЛ. Не на этот раз. Эту ситуацию в первую очередь необходимо воспринимать с позиции того, что Российская премьер-лига на этот раз намерена бороться с COVID-19.

Футбольный клуб

Вспомните первую волну коронавируса в нашей стране. Ещё несколько месяцев назад рядовые вопросы, связанные с назначением резервных дней для команд, которые столкнулись с COVID-19, приводили лигу в тупик. Ещё несколько месяцев назад казалось, что она не готова справиться ни с одной поставленной задачей. Сейчас же РПЛ, как кажется, удаётся решать более глобальные вопросы (по крайней мере, на данный момент). И это здорово. Как минимум это даёт понимание того, что Российская премьер-лига не совсем недееспособная организация. Есть, конечно, вопросы по зрителям на трибунах, но это, пожалуй, единственный минус в данной истории.

Спорт должен продолжаться (настолько, насколько это возможно). Этой позиции в том числе придерживается и министр спорта Олег Матыцин. Первый локдаун нанёс очень сильный удар по финансовой составляющей почти всех футбольных клубов. Даже некоторые европейские гранды до сих пор не могут оправиться от последствий коронавируса. Поэтому общая тенденция всех лиг и федераций состоит в том, чтобы проводить футбольные мероприятия до тех пор, пока это будет возможно. И РПЛ пока идёт в ногу со временем.