Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» приостановил процесс подготовки к летнему предсезонному турне из-за коронавируса, сообщает телеканал ESPN.
Как сообщается, «МЮ» летом планировал поехать в Китай, чтобы поддержать открытие своих развлекательных центров в Пекине, Шанхае и Шэньяне, которые должны открыться до конца 2020 года.
Кроме того, «Красные дьяволы» ведут переговоры о проведении в июле товарищеских матчей в Индии и Азии, однако теперь клуб вынужден консультироваться со специалистами касательно эпидемии. Отмечается, что если ситуация в Китае не нормализуется, то клуб проведёт турне по США.
Ранее сообщалось, нигерийский нападающий Одион Игало не сможет полететь с «Манчестер Юнайтед» на тренировочный сбор в Испанию из-за возможного ужесточения правил въезда в Великобританию в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.
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