https://static.news.ru/photo/076d9dd6-4cac-11ea-8ef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» приостановил процесс подготовки к летнему предсезонному турне из-за коронавируса, сообщает телеканал ESPN.

Как сообщается, «МЮ» летом планировал поехать в Китай, чтобы поддержать открытие своих развлекательных центров в Пекине, Шанхае и Шэньяне, которые должны открыться до конца 2020 года.

Кроме того, «Красные дьяволы» ведут переговоры о проведении в июле товарищеских матчей в Индии и Азии, однако теперь клуб вынужден консультироваться со специалистами касательно эпидемии. Отмечается, что если ситуация в Китае не нормализуется, то клуб проведёт турне по США.

Ранее сообщалось, нигерийский нападающий Одион Игало не сможет полететь с «Манчестер Юнайтед» на тренировочный сбор в Испанию из-за возможного ужесточения правил въезда в Великобританию в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.