«Кончил за клуб»: реакция фанатов на уход Дзюбы из «Зенита» Очень много слов благодарности в адрес футболиста

Артём Дзюба / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Дзюба ушёл из «Зенита». Сегодня, 22 мая, футболист попрощался с санкт-петербургской командой. И сделал это весьма оригинально. Артём опубликовал ролик, в котором предстал в образе Дэдпула. Рассказываем, как простился Дзюба с «Зенитом» и как на его уход отреагировали фанаты.

Дзюба перешёл из «Спартака» в «Зенит» в далёком 2015 году. За семь лет в санкт-петербургской команде футболист собрал всевозможные трофеи на внутренней арене. Четыре раза становился чемпионом страны, два раза выигрывал Кубок и четыре раза Суперкубок страны. Все эти славные дела решил напоследок вспомнить футболист в двухминутном ролике.

Спасибо всему персоналу и всем тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь, чёрт побери, я не подвёл вас. Спасибо Питеру — я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял у меня в сердечке, — сказал Дзюба голосом Дэдпула.

Реакция на уход Дзюбы оказалась в большинстве своём положительной. Многие болельщики отметили огромный вклад футболиста в результаты команды.

— Кто бы что ни говорил, Дзюба внёс свой вклад в историю «Зенита» (sabitzer).

— Для клуба он сделал очень многое. Четыре чемпионства подряд во многом сделаны благодаря ему. Спасибо, Артём! (dagorat).

— В «Реал», вместо Мбаппе (johnnyhandsome).

— Мне жалко, если честно. Если говорить о нём как о футболисте, то, может, он не технарь, удара толкового нет, скорости, но забивал и имел хорошую спортивную злость (zenitspb7).

— Когда-то это должно было случиться! Шороху в Питере Дзюба навёл на годы вперёд (termo83).

— Неоднозначная личность, но личность! Пользы принёс команде много. Удачи, Артём!(zenitsimeiz).

— Нужно отдать должное — это сотрудничество было эффективным и для «Зенита», и для Дзюбы. Артём неоднозначная личность, но немного грустно, что всё рано или поздно заканчивается (bolelo).

— А мне его почему-то жаль. Неплохой парень, отменный футболист, но чудаковатый (hodyinski17).

— Кончил выступать за клуб (sniffms).

Впрочем, без негативных комментариев тоже не обошлось. Несмотря на довольно оригинальный подход к прощанию с клубом (подготовил качественный клип с крутой съёмкой, монтажом, озвучкой), нашлись в ролике моменты, которые многим показались неоднозначными.

Главный из них состоит в том, что за две минуты в видео ни разу не появился главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Причём в середине сюжета футболист обращается со словами благодарности ко «всем тренерам», и в этот момент на экране появляется Андре Виллаш-Боаш, а не Семак, с которым они взяли четыре чемпионства.

Сергей Семак Артём Соболев/NEWS.ru

Как раз этот момент вызвал у большинства фанатов раздражение. Болельщики предъявили форварду претензии за то, что он, прощаясь с клубом, который помог ему сделать имя, не оставил своих обид и недовольств.

— Какое же эго раздутое у него (banderlog).

— В этом весь игрочишки. Обиженным пришёл, обиженным играл, обиженным ушёл. А вы продолжайте считать его своим кумиром и капитаном (kakacka).

— В своём репертуаре: закомплексованный эгоцентризм с манией величия (aindapaz).

— Типичный Дзюба. Любого, кто видит в нём недостатки или критикует, смешивает с говном (jamakabi).

— Гнилое, раздутое, эгоистичное нечто.... Как человек так себе, на поле больше понтов, чем толка (cskash).

Как дальше развернётся карьера футболиста, пока открытый вопрос. По данным некоторых источников, у футболиста есть предложения из Европы и России. В «Црвене Звезде» даже заявили, что готовы к переговорам с футболистом. Состоятся ли в итоге переговоры или нет, окажется ли Артём в каком-то из российских клубов или нет — узнаем совсем скоро.