Кокорин не стал комментировать переход в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/61ea64c6-d323-11ea-b5d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин отказался от комментариев по поводу перехода в московский «Спартак».

Известно, что права на футболиста принадлежат петербургскому «Зениту». Начиная с февраля 2020 года Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды. В сезоне РПЛ-2019/20 форвард сыграл за клуб 10 игр, в которых забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. Его контракт с «сине-бело-голубыми» должен истечь уже сегодня, 31 июля. Информацию о том, что нападающий может продолжить карьеру в «Спартаке», распространил ряд СМИ.

Во время своего прибытия в Мосгорсуд Кокорин отказался отвечать журналистам на вопрос о переходе и только поделился ожиданиями от пересмотра апелляционного приговора.

Мы надеемся на положительный результат. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, я ему доверяю. Хотим просто результата добиться, — подчеркнул Кокорин, слова которого приводит РИА Новости.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным Александру и Кириллу один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима. Спортсмены осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК «Хулиганство с применением оружия». Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания».

Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции, однако оставил без изменения наказание. Осуждённые футболисты освободились по УДО в сентябре 2019 года. Через несколько месяцев они вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне.

Ранее NEWS.ru писал, что прокурор просит Мосгорсуд отменить приговор Кокорину и Мамаеву. В частности, в новом варианте приговора предлагается учесть исправления, в том числе определить роль стула, которым ударили чиновника Минпромторга Дениса Пака.