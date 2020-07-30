Прокурор попросил новый приговор для Кокорина и Мамаева

https://static.news.ru/photo/ecebb700-d30f-11ea-bdf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Прокурор просит Мосгорсуд отменить приговор скандально известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. В частности, в новом варианте приговора предлагается учесть исправления, в том числе определить роль стула, которым ударили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предметов в качестве оружия), учесть в приговоре роль каждого осуждённого при нанесении телесных повреждений потерпевшим, — цитирует РИА Новости выдержку из апелляционного представления прокурора.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным Александру и Кириллу один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима. Спортсмены осуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 УК «Хулиганство с применением оружия». Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания».

Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции, однако оставил без изменения наказание. Осуждённые футболисты освободились по УДО в сентябре 2019 года. Через несколько месяцев они вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком». 29-летний футболист перешёл в московский клуб на правах свободного агента.