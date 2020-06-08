Клубы РПЛ должны согласовывать товарищеские матчи с властями регионов

https://static.news.ru/photo/e5cfc94c-a98a-11ea-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо получать разрешение на проведение товарищеских матчей у властей регионов.

Разрешение на проведение контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности, — цитирует Алаева ТАСС.

Он отметил, что вопрос товарищеских матчей обсуждался на общем собрании клубов РПЛ, которое прошло 5 июня. Клубы сами должны решать, как им лучше организовывать подготовку к возобновлению сезона.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить 10% трибун.

NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве 8 июня и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч на 50-й минуте забил полузащитник «сине-белых» Кирилл Панченко, на 77-й «Локомотив» сравнял счёт благодаря автоголу игрока «Динамо» Владимира Рыкова.