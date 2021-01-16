Клубам Белоруссии с госфинансированием запретили ездить на сборы за границу

https://static.news.ru/photo/afdb2142-5844-11eb-8235-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Футбольные клубы Белоруссии с государственным финансированием больше не смогут готовиться к сезону за рубежом. Заграничные учебно-тренировочные сборы попали под запрет государства.

Об этом сообщает «Прессбол». Отмечается, что уехать зимой готовиться в ту же Турцию или ОАЭ клубы могут, но при этом они лишатся помощи из бюджета. Под ограничения попали БАТЭ, солигорский «Шахтёр», «Торпедо-БелАЗ», минские «Динамо» и «Рух».

Смысл запрета в том, чтобы сохранить государственные деньги в Белоруссии, тратя их на манежи, «которые построили и которые нужно окупать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международная федерация хоккея (IIHF) примет итоговое решение по чемпионату мира 2021 года в Белоруссии в ближайшие пять дней. Об этом заявил глава организации Рене Фазель. Он отметил, что ещё предстоят разговоры с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом.