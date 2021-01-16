Клубам Белоруссии с госфинансированием запретили ездить на сборы за границу

Футбольные клубы Белоруссии с государственным финансированием больше не смогут готовиться к сезону за рубежом. Заграничные учебно-тренировочные сборы попали под запрет государства.
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Смысл запрета в том, чтобы сохранить государственные деньги в Белоруссии, тратя их на манежи, «которые построили и которые нужно окупать».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Международная федерация хоккея (IIHF) примет итоговое решение по чемпионату мира 2021 года в Белоруссии в ближайшие пять дней. Об этом заявил глава организации Рене Фазель. Он отметил, что ещё предстоят разговоры с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом.