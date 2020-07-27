Клопп получил награду как лучший тренер года

Как писал NEWS.ru, событие, которое предвкушали болельщики «Ливерпуля», свершилось: спустя 30 лет «мерсисайдцы» вновь стали чемпионами Англии. Титул был добыт в поединке «Челси» — «Манчестер Сити». «Горожане», будучи единственными оппонентами «Ливерпуля», были биты командой Фрэнка Лэмпарда. Впрочем, это обстоятельство нисколько не повлияло на итоговое восприятие чемпионства. Команда прошла длинный, местами непростой, но в то же время очень яркий путь к долгожданной победе. И даже коронавирус не смог помешать планам «Ливерпуля».