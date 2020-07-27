Клопп получил награду как лучший тренер года

https://static.news.ru/photo/449360ac-d04a-11ea-ba62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Тренер английского клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп получил награду от Ассоциации тренеров английских футбольных лиг (LMA). Его назвали лучшим тренером года.

Об этом сообщается в Twitter LMA. Ему вручили премию имени сэра Алекса Фергюсона. Именно под руководством Клоппа команда впервые с 1990 года и в 19-й раз в своей истории победила в чемпионате Англии.

JÃ¼rgen Klopp wins the Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year



https://t.co/vOvdqRg5O7 pic.twitter.com/UOwOa2J7bY — LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020

Как писал NEWS.ru, событие, которое предвкушали болельщики «Ливерпуля», свершилось: спустя 30 лет «мерсисайдцы» вновь стали чемпионами Англии. Титул был добыт в поединке «Челси» — «Манчестер Сити». «Горожане», будучи единственными оппонентами «Ливерпуля», были биты командой Фрэнка Лэмпарда. Впрочем, это обстоятельство нисколько не повлияло на итоговое восприятие чемпионства. Команда прошла длинный, местами непростой, но в то же время очень яркий путь к долгожданной победе. И даже коронавирус не смог помешать планам «Ливерпуля».