Футбол

Клопп получил награду как лучший тренер года

23:45, 27 июля 2020 10
Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Тренер английского клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп получил награду от Ассоциации тренеров английских футбольных лиг (LMA). Его назвали лучшим тренером года.

Об этом сообщается в Twitter LMA. Ему вручили премию имени сэра Алекса Фергюсона. Именно под руководством Клоппа команда впервые с 1990 года и в 19-й раз в своей истории победила в чемпионате Англии.

Как писал NEWS.ru, событие, которое предвкушали болельщики «Ливерпуля», свершилось: спустя 30 лет «мерсисайдцы» вновь стали чемпионами Англии. Титул был добыт в поединке «Челси» — «Манчестер Сити». «Горожане», будучи единственными оппонентами «Ливерпуля», были биты командой Фрэнка Лэмпарда. Впрочем, это обстоятельство нисколько не повлияло на итоговое восприятие чемпионства. Команда прошла длинный, местами непростой, но в то же время очень яркий путь к долгожданной победе. И даже коронавирус не смог помешать планам «Ливерпуля».

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