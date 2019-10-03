https://static.news.ru/photo/3a5d366c-e5e5-11e9-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Итальянский футболист Клаудио Маркизио объявил о завершении спортивной карьеры.

Я дал обещание ребёнку, который мечтал стать футболистом. Я сказал, что буду играть, пока буду чувствовать чудо мечты. В последние несколько месяцев я испытал диссонанс между разумом и сердцем, и понял, что я не выполняю своё обещание. Бывают моменты, когда сердце имеет право преобладать над разумом, поэтому я решил остановиться, — написал Маркизио на своей странице в соцсети.

Спортсмен отметил, что делает это без сожалений.

Спасибо, мечта, потому что ты дала мне силы, мужество, успех и, прежде всего, ты сделала меня счастливым, — добавил игрок.

33-х летний полузащитник за время своей карьеры выступал за «Ювентус», «Эмполи» и «Зенит». За сборную Италии Маркизио провёл 55 матчей и забил пять мячей.

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