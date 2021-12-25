Кавазашвили сравнил владельца «Спартака» с Горбачёвым

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Трансферная стоимость португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стала меньше на 10 млн евро, сообщил портал Transfermarkt, обновивший профиль спортсмена, страница доступна на сайте. На данный момент за переход игрока в другой клуб будет заплачено 35 млн евро.

В июне стоимость Роналду оценивалась в 45 миллионов евро, однако на данный момент эксперты портала заново рассчитали трансферную стоимость 36-летнего португальца, она составила 35 млн евро. Таким образом, Роналду стал...