Кавазашвили сравнил владельца «Спартака» с Горбачёвым
Анзор Кавазашвили заявил, что владелец «Спартака» Федун развалил клуб, как Горбачёв страну
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:31, 25 декабря 2021
Председатель комиссии РФС по выявлению договорных матчей Анзор КавазашвилиФото: Владимир Песня/РИА Новости
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Бывший футболист СССР Анзор Кавазашвили высказался о судебном иске, который бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подал в отношении московского клуба. По словам Кавазашвили, владелец «красно-белых» Леонид Федун должен отдать «Спартак» Газизову. Бывший футболист считает, что Федун развалил клуб, как в своё время развалил страну Михаил Горбачёв. Его слова приводит Sport24.
Ранее Газизов отметил, что владелец «красно-белых» пообещал ему десять процентов акций «Спартака».
Надеюсь, скоро весь клуб отойдет Газизову. Я буду только рад: «Спартак» бы встал на путь исправления. Федун оказался фальшивым менеджером и полностью провалился, развалив клуб. Он для «Спартака» как Горбачев — по-тихому развалил доверенную ему страну, — сказал Кавазашвили.
Кавазашвили также выразил мнение, что на данный момент Александр Соболев недостоин места в основе команды. В действиях российского форварда не хватает агрессии.