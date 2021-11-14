Карпин объяснил поражение сборной России от Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Он считает, что у футболистов национальной команды не было желания играть с мячом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Самое главное, что не получилось, — контригра. Это не контратаки, а игра с мячом. У многих футболистов не было желания играть с мячом. Без мяча невозможно 90 минут отстоять. В любом случае что-то залетит, если ты 80 минут находишься в своей штрафной, — сказал тренер сборной.

По словам Карпина, соперник не прессинговал в невероятном темпе. Проблема в том, что футболисты национальной команды России не использовали свои моменты.

Сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре со счетом 1:0. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее бывший хавбек «Зенита» Роман Широков заявил, что Фёдор Кудряшов не виноват в поражении от команды Хорватии в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. По словам известного в прошлом игрока, защитник «Антальяспора» хотел выбить мяч, но не удалось.