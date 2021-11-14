«Федя не виноват»: Широков об автоголе Кудряшова в матче с Хорватией

Игроки сборной России после окончания матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков считает, что защитник «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов не виноват в поражении от команды Хорватии в матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Как экс-игрок сказал «Чемпионату», спортсмен хотел выбить мяч, но не удалось.

России надо было просто выстоять, но чуть-чуть не получилось. План был простой — отстоять, но поле не давало возможности выходить в контратаки. То, что большую часть времени придётся обороняться, ожидаемо. Всё получалось, но в конце не получилось. Пропущенный гол России — это вина поля. Все были разобраны, просто мяч неудачно отскочил. То, что сейчас оскорбляют Кудряшова, — это нормальная ситуация, к сожалению, для России. Ни в чём Федя не виноват. Хотел выбить, чуть не получилось, — сказал Широков.

По его словам, сборная России имеет возможность отобраться на чемпионат мира по футболу 2022 года через стыковые матчи. Широков считает, что в этом случае важную роль будет играть то, кто именно станет соперником подопечных Валерия Карпина.

Кудряшов известен по выступлениям за российские «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин» и «Сочи», а также турецкий «Истанбул Башакшехир». В 2020 году он пополнил состав «Антальяспора».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу уступила команде Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В концовке матча Кудряшов срезал мяч в собственные ворота.