Торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам года по версии французского журнала France Football «Золотой мяч» прошла в Париже в театре Шатле. Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз стал обладателем этой премии. Теперь он является рекордсменом по количеству таких наград, обогнав португальца Криштиану Роналду, который получал «Золотой мяч» пять раз.