Футбольный клуб «Спартак» завершил первую половину чемпионата России разгромным поражением «Ростову» со счётом 1:4.
В составе «Ростова» дубль оформил полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов (22-я и 83-я минуты), также отличились полузащитник Алексей Ионов (53-я) и защитник Дмитрий Чистяков (79-я). Единственный мяч в составе «Спартака» забил нападающий Эсекьель Понсе (81-я).
NEWS.ru собрал самые яркие моменты прошедшей встречи.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен