Губерниев жёстко отреагировал на слова украинского комментатора о России

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru отреагировал на высказывание коллеги с Украины, прозвучавшее перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером». Комментатор Лукьяненко назвал Россию агрессором и страной-оккупантом.

Украинский комментатор — му***. Я не впервые с этим сталкиваюсь. У них есть один конченный му***, который после одной из биатлонных эстафет, когда мы финишировали вторыми — там была жуткая история, люди травились боярышником, — сказал, что русские на радостях сейчас выпьют национальный напиток боярышник. Я тогда тоже сказал, что я думаю по этому поводу. Так и напишите, комментатор — му***, — сказал Губерниев в разговоре с NEWS.ru.

«Спартак» на своём поле проиграл «Лестеру» со счётом 3:4. После трёх туров московская команда идёт на третьем месте, имея в активе три очка.

Ранее сообщалось, что полиция задержала бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» напал на журналиста.