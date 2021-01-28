Губернатор Тамбовской области связался с ФК «Тамбов» по поводу долгов

https://static.news.ru/photo/70050036-6165-11eb-8486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин вышел на связь с футбольным клубом «Тамбов». Часть задолженности команды может быть погашена в ближайшие 20 дней.

Известно, что в этом сезоне «Тамбов» оказался буквально на грани банкротства. Задолженность оценивается в 360 млн рублей, при этом почти 50% от указанной суммы составляют долги по зарплате перед игроками. По этой причине Российский футбольный союз (РФС) запретил клубу регистрировать новых игроков, передаёт Sport24.

По итогам 19 туров «Тамбов» замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее NEWS.ru писал, что российский нападающий Александр Кокорин определился с игровым номером, следует из сообщения пресс-службы «Фиорентины».

Известно, что 27 января игрок подписал контракт с клубом. Теперь футболист будет выступать за итальянскую команду под 91-м номером. Контракт Кокорина рассчитан до 2024 года, стоимость сделки составила €4,5 млн.