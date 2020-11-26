«Готовы давить и втаптывать»: игрок сборной РФ о реакции болельщиков

https://static.news.ru/photo/ad7f32a8-3099-11eb-81d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские болельщики готовы ждать неудач от футболистов, а потом давить на них, когда поражения случаются. Такую мысль выразил полузащитник столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов.

Игрок в разговоре с журналистами порассуждал на тему реакции фанатов на провал национальной команды. Сборная не выигрывает шесть матчей подряд. Последние три встречи закончились и вовсе плачевнее, чем можно было предположить. Сборная в контрольном матче сыграла 0:0 с Молдавией, после чего последовали два поражения подряд со счётом 2:3 от Турции и 0:5 от Сербии. Российские любители футбола были возмущены такими результатами. Плюс ко всему тренер сборной Станислав Черчесов дал скандальное интервью журналистам телеканала «Матч ТВ», что тоже подлило масла в огонь негодования по поводу дел в национальной команде.

О реакции болельщиков Баринов сказал следующее.

Страна у нас такая. Болельщики ждут неудач и готовы давить и втаптывать после поражений, — цитирует игрока «Чемпионат.com».

Сам Баринов поводов для паники не видит. Он считает, что сборная просто проходит непростой этап омоложения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, несколько высокопоставленных лиц из Российского футбольного союза выступают за увольнение главного тренера сборной Станислава Черчесова. В случае если отставка состоится, главным кандидатом на пост наставника национальной команды будет работавший в «Рубине» и «Ростове» Курбан Бердыев. Об этом журналистам сообщили информированные источники.