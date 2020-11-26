В РФС рассматривают вариант с увольнением тренера сборной Черчесова

https://static.news.ru/photo/8b1bf480-2fd1-11eb-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько высокопоставленных лиц из Российского футбольного союза выступают за увольнение главного тренера сборной Станислава Черчесова. В случае если отставка состоится, главным кандидатом на пост наставника национальной команды будет работавший в «Рубине» и «Ростове» Курбан Бердыев. Об этом журналистам сообщили информированные источники.

Отмечается, что в настоящее время позиции Черчесова достаточно устойчивы. И на его положение радикальным образом не смогли повлиять ни провальные матчи (0:0 с Молдавией в контрольной игре, а также поражения 2:3 от Турции и 0:5 от Сербии в рамках Лиги наций), ни скандальное интервью ведущим телеканала «Матч ТВ».

Однако источники также сообщают, что Бердыеву в непубличной беседе уже пообещали пост тренера сборной. Поэтому наставник, который приводил к чемпионству казанский «Рубин», несколько месяцев назад отказался от работы в «Динамо». По словам источников, Бердыева могут назначить тренером сборной до чемпионата Европы 2021 года, передаёт Metaratings.ru.

Черчесов возглавляет сборную с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира, на предыдущей стадии обыграв испанцев. Выйти в полуфинал коллективу не позволило поражение от Хорватии в серии пенальти.

Как ранее сообщал NEWS.ru, футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по поводу высказываний главного тренера сборной России Станислава Черчесова в эфире телеканала «Матч ТВ», где он, по мнению «армейцев», некорректно высказался по поводу Фёдора Чалова.