ЦСКА жёстко ответил Черчесову на его высказывания про Чалова 

https://static.news.ru/photo/11798784-2f20-11eb-8b53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по поводу высказываний главного тренера сборной России Станислав Черчесова в эфире телеканала «Матч ТВ», где он, по мнению «армейцев», некорректно высказался по поводу Федора Чалова.

Руководство ПФК ЦСКА удивлено высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала. В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз, — говорится в заявлении.

В ЦСКА отметили, что Черчесова многие, к примеру, считают физруком, а не тренером, и клуб может соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволит себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ.

Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот, — отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что футболиста «Спартака» Александра Соболева не беспокоила никакая травма во время сбора национальной команды, как утверждал генеральный директор Шамиль Газизов. Кроме того, Черчесов объяснил , почему в атаке в последних матчах выходил «бездарный» Антон Заболотный, не Чалов.