Черчесов рассказал про Александра Соболева и выбор Матвея Сафонова

https://static.news.ru/photo/9024e46e-2e78-11eb-bd86-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: vk.com/a.sobolev_7

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что футболиста «Спартака» Александра Соболева ничего не беспокоило, как утверждал генеральный директор Шамиль Газизов.

Высказывание генерального директора Газизова по Соболеву удивило. С Леонидом Арнольдовичем (Федуном, президентом «Спартака». — NEWS.ru) сам был в переписке. Он прекрасно всё знал. Не знаю, почему это всё вылезло. Меня удивляет, что футболист молчит. Мы никого не заставляем. Вот я сейчас встану и у меня колено замкнёт — это кто виноват? — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Он сравнил ситуацию Александра, который успешно перенёс операцию в Италии из-за травмы колена и не сможет появиться на поле до весны следующего года, с ситуацией Романа Зобнина, которого после вызова в сборную довольно скоро отправили в Москву.

Мне Зобнин сказал, что побаливает, он даже не завершил тренировку, мы сразу его домой отправили, — добавил он.

Черчесов также объяснил, почему не вызывал ранее Матвея Сафонова в основной состав национальной сборной.

Мы начали вызывать игроков молодёжной сборной, как только она закончила свои игры. Как можно быть третьим вратарём и наигрываться на перспективу? Не лучше бы быть основным вратарём молодёжным? Вы всё это теоретически знаете, а перед вами сидит человек, который в это вовлечён, — утверждает специалист.

Вечером 18 ноября национальная команда разгромно проиграла в гостях сборной Сербии 0:5 в решающем матче Лиги наций. Во время игры на поле так и не появился Александр Соболев. Гендиректор «Спартака» объяснил это травмой футболиста, которую он получил ещё до вызова в сборную.

Ранее, по словам наставника сборной, нападающему футбольного клуба «Зенит» Артёму Дзюбе пошёл на пользу невызов в национальную команду на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии, писал NEWS.ru.