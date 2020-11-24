Черчесов: Дзюбе пошло на пользу отстранение от сборной России

Нападающему футбольного клуба «Зенит» Артёму Дзюбе пошёл на пользу невызов в национальную команду на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии. Об этом заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Напомним, что Дзюба был отцеплен от состава сборной перед ноябрьским сбором. Поводом стало появившееся в социальных сетях резонансное видео, на котором он мастурбирует.
Думаю, что эта пауза пошла ему на пользу, а принёс бы он пользу нашей сборной — далеко не факт, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Отмечается, что в последнее время сборная России потерпела ряд поражений Турции (2:3) и Сербии (0:5) в матчах Лиги наций, что не дало ей возможности выйти в высший дивизион турнира. Кроме того, она сыграла вничью с молдаванами (0:0).
Ранее, как объяснил NEWS.ru, был объявлен стартовый состав «Зенита» на матч Российской премьер-лиги с «Ахматом». Нападающий Артём Дзюба выйдет на поле с первых минут. Капитаном команды станет защитник Деян Ловрен.
Дзюба лишился капитанской повязки в «Зените» из-за публикации в Интернете видео интимного характера с его участием.