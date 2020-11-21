Дзюба вновь выйдет без капитанской повязки на матч с «Ахматом»

https://static.news.ru/photo/67ec6a0e-2bf7-11eb-9d70-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: zenit/vk.com

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч Российской премьер-лиги с «Ахматом».

Так, нападающий Артём Дзюба выйдет на поле с первых минут. Стоит отметить, что капитаном команды станет защитник Деян Ловрен.

В составе «Зенита» сыграют: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Ерохин, Сутормин, Барриос, Кузяев, Дзюба.

Известно, что Дзюба лишился капитанской повязки в «Зените» из-за публикации в Интернете видео интимного характера с его участием.

Интимное видео с Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

В свою очередь главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи в Лиге наций. 15 ноября сборная проиграла на выезде команде Турции (2:3), а 18 ноября — команде Сербии (0:5).

Ранее NEWS.ru писал, что бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал недопустимым возвращение Артёму Дзюбе роли капитана после появления интимного видео с участием футболиста.

По его словам, спортсмен может играть в команде, однако «с ролью капитана должен распрощаться».