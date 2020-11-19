Валуев заявил об отсутствии альтернативы Черчесову

https://static.news.ru/photo/4e880208-2a5d-11eb-a472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможной отставке главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова. Он призвал болельщиков не переносить свою боль на голову наставника.

Вечером 18 ноября, напомним, национальная команда разгромно уступила в гостях сборной Сербии 0:5 в решающем матче Лиги наций. Таким образом, сборная России не только не смогла пробиться в элитный дивизион турнира, но и опустилась в третью корзину отбора к чемпионату мира — 2022, что означает, что в группе окажется две топ-команды.

Безвыигрышная серия сборной России достигла шести матчей. При таких результатах на Черчесова предсказуемо обрушился шквал критики. Сам Станислав Саламович реагирует на слухи с неизменным спокойствием. Валуев же заметил, что альтернативы тренеру сейчас нет.

Как только сборная выиграет красиво какой-нибудь матч, так и забудут про это. Это спорт, игра — сегодня он плохой тренер, завтра — хороший. <...> Понятно, что на нем лежит определенная вина, так как он полноправный участник процесса. Но не понимаю, у нас что, есть какие-то кандидатуры получше? Для того чтобы критиковать действующего тренера, нужно предложить кого-то на его место, — цитирует Валуева Sport24.

Сам Черчесов в ответ на вопрос журналистов об отставке заявил, что это не в его компетенции. Он призвал не критиковать молодых футболистов, многие из которых впервые попали в состав. Действительно, сборная не досчиталась ряда лидеров — Артёма Дзюбы, Александра Головина, Марио Фернандеса. Черчесов назвал легкомысленным обвинять неопытных игроков, которые «не могут сделать результат».

Как писал NEWS.ru, действия Черчесова по ходу матча и его возможный уход с поста прокомментировал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили. Анзор Амберкович также подчеркнул, что тренера менять не нужно — но необходимо менять систему.