Гончаренко стало плохо после разгрома ЦСКА «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/38f3942a-5e61-11ea-a915-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не вышел на интервью после домашнего матча против «Зенита», в котором армейцы пропустили четыре безответных мяча. У 43-летнего наставника поднялось давление.

Виктор Михайлович почувствовал себя плохо после матча. Давайте не мучить человека, у него поднялось давление. Мы готовились к «Зениту», не всё получилось, — признал на послематчевой пресс-конференции тренер «армейцев» Сергей Овчинников.

По словам специалиста, команда разберёт неудачную игру, потому что ошибиться может любой футболист, но «когда ошибок число очень большое, это плохо сказывается на команде».

Как писал NEWS.ru, разгром ЦСКА начался с гола защитника Бранислава Ивановича, следом бразилец Малком оформил дубль, а финальную поставил реализовавший пенальти Себастьян Дриусси.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак назвал победу заслуженной. «Зенит» закрепился на первом месте в таблице, ЦСКА остался пятым.