Голкипер Рыжиков уйдёт из «Тамбова» и может завершить карьеру

https://static.news.ru/photo/375ed424-80ef-11eb-b763-96000091f725_660.jpg Сергей Рыжиков Фото: fc-tambov.ru

Вратарь футбольного клуба «Тамбов» покидает команду и, скорее всего, не будет возобновлять карьеру.

Сергей покидает «Тамбов». Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет. Только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу. Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьёй. <...> Скорее всего, речь идёт о завершении карьеры, — рассказал РИА Новости директор команды Павел Худяков.

Функционер дважды подчеркнул, что в «Тамбове» все благодарны голкиперу за его игру.

Портал Metaratings.ru уверяет , что решение голкипера связано с тяжёлыми переживаниями по эпизодам, в которых ошибки игроков обороны приводили к пропущенным мячам. В беседе с порталом вратарь сказал, что просто «устал». Он уже попрощался со своими одноклубниками.

Рыжиков два раза становился чемпионом России вместе с казанским «Рубином». В «Тамбов» он перешёл из самарских «Крыльев Советов» перед началом сезона-2020/21. В текущем розыгрыше национального первенства вратарь сыграл 20 матчей, в которых пропустил 32 гола.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» оказался на грани банкротства. Задолженность команды в какой-то момент составляла 360 млн рублей — почти 50% от указанной суммы приходилось на долги по зарплате перед футболистами. Клуб едва не утратил профессиональный статус. Как передавал NEWS.ru, спасение команды взяла на себя лига. Несмотря на финансовую помощь, в составе клуба осталось только девять футболистов, включая Рыжикова, из тех, кто начинал сезон.