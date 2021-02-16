В РПЛ обещали выделить средства «Тамбову»

https://static.news.ru/photo/427498f6-706b-11eb-99ba-96000091f725_660.jpg Фото: pfctambov/instagram.com

Клубы Российской премьер-лиги обсудили ситуацию в футбольном клубе «Тамбов». Ему будут выделены средства.

Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ, — сообщается в Telegram-канале РПЛ.

При этом средства будут выделены при условии выполнения клубом всех пунктов плана выхода из кризиса. В частности, среди них — реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

При этом «Тамбов» сообщил о том, что снимает команду с Молодёжного первенства России. По итогам 14 туров тамбовчане набрали 14 очков и занимают седьмое место в группе А.

Некоторое время назад губернатор Тамбовской области Александр Никитин прокомментировал ситуацию с финансированием ФК «Тамбов». По его словам, в настоящее время область не может предоставить клубу бюджетное финансирование.

Известно, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда оказалась на грани банкротства. Задолженность «Тамбова» составляет 360 млн рублей — почти 50% от указанной суммы приходятся на долги по зарплате перед футболистами. Теперь футбольный клуб может сняться с чемпионата и окончательно потерять профессиональный статус.

Сейчас в клубе остались только девять игроков, остальные покинули команду, не дождавшись выплат. Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб не сможет рассчитывать на игроков «молодёжки», поскольку у большинства из них нет профессиональных контрактов, писал NEWS.ru.