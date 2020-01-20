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Вратарь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в автомобильную аварию на своём Lamborghini стоимостью £ 170 тыс. (€ 200 тыс.), сообщает DailyMail.

Аргентинец направлялся на тренировку и попал в аварию недалеко от тренировочной базы. Сам Ромеро не пострадал и принял участие в тренировке команды.

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в девяти матчах во всех турнирах, пропустив два гола.

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