Вратарь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в автомобильную аварию на своём Lamborghini стоимостью £ 170 тыс. (€ 200 тыс.), сообщает DailyMail.
Аргентинец направлялся на тренировку и попал в аварию недалеко от тренировочной базы. Сам Ромеро не пострадал и принял участие в тренировке команды.
В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в девяти матчах во всех турнирах, пропустив два гола.
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