https://static.news.ru/photo/18ba7626-70cf-11ea-a0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты российских клубов не настроены доигрывать сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленный из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков.

По его словам, он общался с товарищами из других команд и «многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат».

Двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть, — и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет, — поделился Глушаков со «Спорт-Экспрессом».

По мнению спортсмена, было бы целесообразно завершить текущий сезон и начать новый.

При этом он подчеркнул, что «никто не хочет, чтобы кто-то вылетал». Поэтому футболисты склоняются к тому, чтобы всё закончилось миром. Кроме того, отметил Глушаков, «было бы хорошо докинуть ещё две команды в РПЛ из первой лиги» и довести число клубов до 18.

Ранее, как писал NEWS.ru, спортсмен назвал эффективные, на его взгляд, способы защиты от коронавируса. Он рассказал, что «дедовские методы — лук и чеснок — всегда спасали».