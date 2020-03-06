Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков назвал способы защиты от коронавируса.
Тема коронавируса — везде. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы — лук и чеснок всегда спасали, — написал футболист на своей странице в Instagram.
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Ранее Глушаков выложил в Instagram фотографию из бани вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и сыном бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова, защитником «Химок» Михаилом Тихоновым,
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