Главный тренер «Химок» оценил победу над «Краснодаром»

https://static.news.ru/photo/f567e1c8-3193-11eb-b8ec-fa163e074e61_660.jpg Игорь Черевченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный тренер футбольного клуба «Химки» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Краснодаром» со счётом 1:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Что здесь комментировать, был очень простой матч, мы знали, как хочет играть «Краснодар». Полностью выполнили установки, доигрывали каждый эпизод до конца, были неплохие подходы, соперник иногда опасно атаковал, но ребята справились. Конечно, не хватает футболистов, которые находятся в основе, но есть другие игроки, которые отлично заменяют отсутствующих, — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

Единственная замена случилась на 66-й минуте, когда специалист выпустил на поле Резиуана Мирзова, постепенно восстанавливающегося после микроповреждения.

У Резиуана есть неделя до следующей игры, график очень плотный, будет ясно, выпускать его в стартовом составе или нет, — добавил он.

Черевченко также отметил, что пока про борьбу за еврокубки говорить рано.



До перерыва ещё три игры, дальше будет видно, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, ранее в рамках 16-го тура «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом». «Сине-бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице с 32 очками, а «Арсенал» расположился на 13-й строчке.