https://static.news.ru/photo/a5b23908-692a-11ea-bba3-fa163e074e61_660.jpg Гурам Аджоев Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Руководитель футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Гурам Аджоев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза оштрафовать команду на 50 тысяч рублей за появление баннера с надписью про космонавта Валентину Терешкову в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» (0:1).

У нас есть определённые регламенты, в которых указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры. Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Всё хорошо. Но никто не отменяет факт, что Валентина Терешкова — великая, сильная женщина, — сказал Аджоев корреспонденту NEWS.ru.

Болельщики тульского «Арсенала» поддержали депутата и космонавта Валентину Терешкову, которая стала инициатором поправки, позволяющей Владимиру Путину пойти на пятый президентский срок. Фанаты подняли баннер на матче Российской премьер-лиги с «Рубином».

Другой российский клуб «Спартак» оштрафовали на 175 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Оренбургом», писал NEWS.ru.