Газзаев рассказал о сорвавшемся переходе Дзагоева в «Реал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что испанский клуб «Реал» Мадрид в 2008 году просматривал Алана Дзагоева и даже хотел его подписать, передаёт «Матч Премьер».

Когда приехали представители мадридского «Реала», которые реально готовы были. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА тогда мы выиграли все шесть матчей. Приехали и смотрели его. И вообще поставили вопрос так, что через год-два мы его заберём, — сказал Газзаев.

Алан Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе московской команды он становился три раза чемпионом России, брал четыре раза Кубок страны и четыре Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева признали самым преданным действующим футболистом в мире по версии Sport Bible.