Газзаев рассказал о сорвавшемся переходе Дзагоева в «Реал»
Бывший тренер ЦСКА Газзаев заявил, что «Реал» в 2008 году просматривал футболиста Дзагоева
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:10, 21 декабря 2021
Валерий ГаззаевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что испанский клуб «Реал» Мадрид в 2008 году просматривал Алана Дзагоева и даже хотел его подписать, передаёт «Матч Премьер».
Когда приехали представители мадридского «Реала», которые реально готовы были. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА тогда мы выиграли все шесть матчей. Приехали и смотрели его. И вообще поставили вопрос так, что через год-два мы его заберём, — сказал Газзаев.
Алан Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе московской команды он становился три раза чемпионом России, брал четыре раза Кубок страны и четыре Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что Вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева признали самым преданным действующим футболистом в мире по версии Sport Bible.