Акинфеева назвали самым преданным футболистом в мире

https://static.news.ru/photo/f9c339fa-6df4-11eb-b1ed-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева признали самым преданным действующим футболистом в мире по версии Sport Bible.

Рейтинг составлялся из спортсменов, выступающих в десяти ведущих футбольных чемпионатах.

Акинфеев играет за ЦСКА уже 17 лет и восемь месяцев. На второй строчке в списке расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси, выступающий за каталонский клуб 16 лет и восемь месяцев. На третьем месте — полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл, отставший от Месси всего на несколько дней.

В топ-30 также вошли Антон Шунин, Маринато Гилерме и Алан Дзагоев. Капитан «Динамо» занял 12-е место (13 лет и восемь месяцев), вратарь «Локомотива» — 19 место (13 лет и один месяц), а полузащитник ЦСКА — 21 место (12 лет и восемь месяцев).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов составил пятёрку лучших игроков страны в 2020 году в рамках голосования, организованного газетой «Спорт-Экспресс». Первую строчку в рейтинге занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. В топ-5 также вошли форвард Артём Дзюба, защитники Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Георгий Джикия («Спартак») и хавбек Роман Зобнин («Спартак»).

В текущем сезоне 33-летний Акинфеев провёл 25 матчей, в которых пропустил 25 голов. Всю карьеру он выступает за московский ЦСКА. С 2002 года в составе «красно-синих» он выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился победителем чемпионата России, столько же раз становился обладателем Кубка страны и семь раз — обладателем Суперкубка, писал NEWS.ru.