Футбол

Газизов рассказал о результатах теста на COVID-19 футболистов «Уфы»

10:00, 19 мая 2020
Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что все футболисты команды здоровы.

Все, кто контактирует с командой, — руководство, тренерский штаб, администрация и, разумеется, сами игроки прошли тестирование на COVID-19. У всех первый результат отрицательный, — приводит слова Газизова «Р-Спорт».

По его словам, команда уже начала подготовку к возобновлению сезона, тренировки будут проходить с соблюдением дистанции. Он также отметил, что следующий тест, который сдаст команда, состоится в воскресенье, 24 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что три футболиста, тренер вратарей и глава медицинского штаба «бело-голубых» сдали положительный тест на коронавирус.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях