Газизов рассказал о результатах теста на COVID-19 футболистов «Уфы»

https://static.news.ru/photo/eb012640-949a-11ea-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что все футболисты команды здоровы.

Все, кто контактирует с командой, — руководство, тренерский штаб, администрация и, разумеется, сами игроки прошли тестирование на COVID-19. У всех первый результат отрицательный, — приводит слова Газизова « Р-Спорт ».

По его словам, команда уже начала подготовку к возобновлению сезона, тренировки будут проходить с соблюдением дистанции. Он также отметил, что следующий тест, который сдаст команда, состоится в воскресенье, 24 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что три футболиста, тренер вратарей и глава медицинского штаба «бело-голубых» сдали положительный тест на коронавирус.