Газизов прокомментировал слухи об уходе из «Спартака»

https://static.news.ru/photo/51a7d8a4-3463-11eb-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Генеральный директор футбольного «Спартака» из Москвы Шамиль Газизов не подтвердил информацию о своём скором уходе из стана «красно-белых».

Такие слухи объяснялись в СМИ якобы недопониманием между Газизовым и владельцем клуба, которое вело к расторжению контракта.

Не понимаю, о чём речь. Я продолжаю работать в «Спартаке», — цитирует гендиректора «Спорт-Экспресс».

Разговоры об уходе Газизова появились 26 ноября. Тогда «красно-белые» заявили о возвращении Дмитрия Попова на должность спортивного директора. Отмечалось, что это назначение Газизов якобы воспринял как сигнал о недоверии к нему со стороны руководства «Спартака».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 ноября футбольный клуб «Спартак» уже называл недостоверной информацию об увольнении Шамиля Газизова. Тогда пресс-атташе клуба Ярослав Кулёмин отметил, что «утренние новости не имеют никакого отношения к действительности».