Московские «армейцы» потерпели второе подряд поражение в групповом турнире Лиги Европы, уступив (0:2) на своём поле «Эспаньолу» из Барселоны. После окончания встречи главный тренер испанского клуба отметил, что его команде важно было не просто добиться положительного результата, а отыграть эту встречу без пропущенных мячей.

«На установке перед игрой никого не заставляю после гола с кем-то обниматься»

— Эта победа была для нас очень важна в игровом плане, потому что мы играли против сильного соперника, здорово использующего прессинг. Понимали, что развивать позиционные атаки нам будет сложно, и были готовы к тому, что достаточно долго придётся обороняться большими силами, потому что если ЦСКА удастся забить, то наши шансы в контратаках будут минимальными. К счастью, всё сложилось именно так, как мы планировали. Во втором тайме, когда мы открыли счёт, было уже проще, поскольку соперник пытался отыграться и раскрывался в защите.

— Победа над ЦСКА важна и с точки зрения психологии, если вспомнить, насколько неудачно «Эспаньол» стартовал в национальном чемпионате?

— Безусловно, ведь нам важно было увидеть, что те многочисленные моменты, которые мы создаём, начинают реализовываться и приносить результат. Сейчас предстоит важный период восстановления, ведь в ближайшее воскресенье нам предстоит матч с «Мальоркой» в чемпионате Испании, который можно назвать ключевым.

— Насколько для вас было важно, что игроки бежали к вам праздновать забитые мячи?

Виктор Кампусано Сергей Лантюхов/News.ru

— Я никого на установке перед игрой не заставляю куда-то бежать и с кем-то конкретно обниматься. Это личная инициатива игроков, хотя, не скрою, для меня это стало очень приятным моментом. Важно, что со стороны игроков есть, скажем так, подобная оценка моего труда, и было здорово разделить радость от забитых мячей друг с другом.

— По ходу матча на поле появились два воспитанника футбольной школы «Эспаньола» — Виктор Кампусано и Пол Лосано. Что можете сказать об их вкладе в командный успех?

— На самом деле не настолько принципиально, в какой команде молодые игроки «дозревали» до основного состава нашей команды. Они все для меня просто игроки основного состава. Но, конечно же, здорово, что эти ребята так бурно прогрессируют и что именно в этом сезоне обоим удалось выйти на более высокий уровень. Плюс хорошо то, что вышли на поле и смогли проявить себя те игроки, которые совсем недавно были травмированы. Будем надеяться, что таким позитивным путём «Эспаньол» будет идти и дальше. Специально не называю сейчас конкретных фамилий, чтобы не обижать тех, кого не назову. Потому что важен вклад в победу абсолютно всех футболистов команды.

— После победы над ЦСКА можно ли сказать, что «Эспаньол» наконец-то нащупал свою игру?

— Если взять отдельные эпизоды матча в Москве, особенно из второго тайма, то это действительно так. В последних матчах мы постоянно улучшаем свою игру, но результат только-только начинает приходить. Видно, что игроки готовы соответствовать тем требованиям, которые предъявляет тренерский штаб — это касается работы и с мячом, и без мяча.

«Для меня любая игровая схема — не догма»

— Не переживаете ли по поводу того, что матч с «Мальоркой» в чемпионате страны будет у вашей команды в полдень воскресенья, а значит, у вас будет совсем мало времени на восстановление сил?

— Это тот случай, когда мы не в силах повлиять на ситуацию и должны принять её такой, как она есть. Понятно, что не все игроки к матчу с «Мальоркой» будут не в оптимальных кондициях. Но у нас есть скамейка запасных, которая может помочь в плане ротации состава. Надеюсь, что те игроки, которым придётся остаться в запасе, нормально к этому отнесутся, понимая, что и резервистам надо давать игровое время. Постараемся сделать так, чтобы в каждом матче у нас была конкурентоспособная команда.

— Как оцените игру китайского атакующего полузащитника Леи Ву?

— Забитый им первый гол в этом матче говорит сам за себя — это был важнейший эпизод встречи. Кроме того, этот гол раскрепостил и самого Ву, который до этого выглядел несколько скованным. Он очень старается быть полезным атаке, порой чрезмерно хочет забить сам. В предыдущих матчах Ву немного не хватало точности, теперь же, надеюсь, с этим проблем не будет.

— Какая позиция на поле оптимальна для Ву?

— Я не из тех специалистов, которые придумывают какие-то схемы, а затем им строго следуют. Нет, для меня любая игровая схема — не догма. Очевидно, что для Ву самая удобная позиция на поле — правый фланг, но он успешно может атаковать и по центру из глубины. Но видно, что этот игрок готов приносить пользу команде, на какой бы позиции он ни оказался.

— Учитывая то, как непросто для «Эспаньола» складывался первый тайм, вы были бы довольны, если бы матч закончился вничью?

Игорь Дивеев Сергей Лантюхов/News.ru

— Когда ты играешь против соперника, который тебя с твоей половины поля не выпускает, то вполне логично считать отличным итогом после первого тайма, что тебе удалось унести ноги. Но именно по этой причине мы вышли выигрывать второй тайм. Понимали, что у нас нет никакого другого варианта, кроме как отбирать у соперника мяч и переходить в позиционную атаку. Старались действовать именно так, и что-то у нас получилось.

— В перерыве тренерский штаб ЦСКА заменил одного центрального защитника — Игоря Дивеева — на другого, Седрика Гогуа, который сразу стал допускать ошибки. Давали ли вы указание больше оказывать давления именно на ту зону, в которой чаще всего находился Гогуа? И какими оплошностями «армейцев» вашим подопечным удалось воспользоваться?

— Рисунок игры для нас после перерыва не изменился. Идеи целенаправленно играть через вышедшего на замену центрального защитника не было.

— Насколько матч против ЦСКА может стать переломным для «Эспаньола» в нынешнем сезоне?

— Главное, что он показал наше движение в правильном направлении. Мы не просто выиграли важнейший матч, но и сыграли его «на ноль», что ещё более важно. Когда есть самоотдача игроков на поле и есть результат, даже не знаю, что ещё нужно тренеру. А ещё хотел бы посвятить эту победу нашим болельщикам, которые вместе с нами переживают все тяжёлые ситуации и прошли с нами непростой период. Теперь до матча с «Мальоркой» они могут наслаждаться нашей победой в Москве, впрочем, как и мы — игроки и тренеры «Эспаньола».